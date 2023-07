Papà di gruppo AB, mamma di gruppo 0: possono avere figli di gruppo 0?

le scrivo in perché ho bisogno di risposte una volta per tutte.



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

un genitore AB può avere figli A o B, ma in nessun caso di gruppo 0. Un individuo di gruppo zero può essere generato da un padre O e da una madre 0 (ovviamente) oppure da un genitore 0 e l’altro A o, ancora, da un genitore 0 e l’altro B. In nessun caso può essere generato da un soggetto AB che, necessariamente deve trasmettere o il fattore A o il fattore B ad ogni concepimento. Per quanto riguarda il fattore RH è indipendente quindi ininfluente.

In simili casi di conclamata incongruenza, per prima cosa si deve pensare che abbia sbagliato classificazione il laboratorio che ha effettuato le analisi sulla bambina: se ritiene plausibile una spiegazione del genere non le resta che verificare. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto