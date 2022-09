Papà e mamma di gruppo 0: il bimbo può essere di gruppo A?

Una domanda di: Anna

Buongiorno, mio marito è 0 positivo ed io 0 positivo. Mio figlio è A positivo (gruppo sanguigno di mia suocera). È possibile che ci sia stato un errore?



Gentile signora, tra madre con gruppo zero e padre con gruppo zero può nascere solo ed esclusivamente un bimbo o una bimba con gruppo zero. Non ci sono altre possibilità, neanche remote. Quindi o c’è stato un errore di laboratorio nell’identificare il gruppo oppure, successivamente, nel trascriverlo, oppure … beh tragga lei le conclusioni. Con cordialità.

