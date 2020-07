Papà fumatore: ci sono pericoli?

Una domanda di: Paola

Buongiorno,

la mia bimba ha una cardiopatia dalla nascita. Dovrà essere operata. Dorme nel letto con me e con il padre che è fumatore. Questo le può causare problemi respiratori? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

mi auguro che questo padre fumatore non fumi vicino o nel lettone dove dorme anche la bimba. E’ comunque nocivo anche il cosiddetto “fumo di terza mano”, cioè che si respira venendo a contatto con indumenti, tendaggi, tappeti impregnati di fumo. Quindi il papà, dopo aver fumato e prima di prendere in braccio la bambina, dovrebbe cambiarsi. Con queste precauzioni non si rischia di causare danno alla sua piccolA con cardiopatia. Mi permetto di aggiungere che la presenza di questa piccina dovrebbe costituire una ragione in più (fortissima) per smettere di fumare. Può aiutare allo scopo la lettura del libro E’ facile smettere di fumare se sai come farlo, di Allen Carr, edizione Easyway: lo roponga a suo marito, è servito a tanti. Con cordialità.

