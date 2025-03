Papilloma virus: si può trasmettere attraverso il burro di cacao?

Una domanda di: Alberto Volevo un'informazione che se riusciva a darmela al più presto mi farebbe un piacere: è per quanto riguarda il papilloma virus. Se una persona ha contratto il papilloma e possibile che me lo trasmetta attraverso l'uso del burro di cacao, al seguito del cui uso mi è venuto l'herpes, pur avendolo anche lui ... grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile Alberto, papilloma virus ed herpes sono due agenti infettivi diversi che, in quanto tali, causano due infezioni diverse. Il papilloma virus si trasmette per contatto sessuale e in nessun modo può essere trasmesso tramite il burro di cacao. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto