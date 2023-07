PAPP-A e Beta free h-CG: come si interpretano i loro valori?

Una domanda di: Nicole

Sono in ansia vorrei sapere almeno un più o meno dei risultati. Pappa 1280 e beta free hcg 35.8: cosa significa? Grazie mille. Non ho i valori di riferimento e non so calcolare.



Gentile signora Nicole , i valori dei due parametri che lei riporta, cioè la PAPP-A e la frazione libera della beta-hGH non possono essere giudicati al di fuori del bi-test di cui sono parte integrante. Per questo non trova un valore standard di riferimento per giudicare se il livello delle due sostanze, rispettivamente una proteina e un ormone , sia normale o alterato. Operazione di confronto che siamo abituati a fare con le comuni analisi del sangue. Se anche avesse eseguito il prelievo di sangue separatamente dal controllo ecografico, dovrà attendere che venga eseguito il calcolo che prende in esame i dati di laboratorio, l’eta gestazionale, lo spessore della translucenza nucale, l’età materna e la frequenza cardiaca per ottenere il dato probabilistico che attende. Questo dato riguarda sia la probabilità di anomalie fetali ma anche la proiezione della funzione placentare. Deve quindi portare i dati ematologici al ginecologo. Sono certa che lo specialista che la sta seguendo per il Bi-test le fornirà il dato di probabilità definitivo. In caso contrario i valori non possono essere interpretati. Cordialmente.

