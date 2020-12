Pappa e proteine

Una domanda di: Serena

Sto svezzando la mia bambina di un anno a cui fino a ora non ho mai proposto cereali ma solo pastina e carne o pesce e verdure. So che troppe proteine a questa età vanno evitate. Come è giusto comporre il piatto perché sia bilanciato quando le preparo miglio, quinoa, avena? È giusto aggiungere

altre proteine come legumi o carne? Mi sembra che già questi cereali li

contengano. Grazie.



Lisa Mariotti Lisa Mariotti

Gentile mamma,

durante il divezzamento l’alimentazione del piccolo deve avere un profilo nutrizionale bilanciato.

E’ importante comunque non eccedere con le proteine in questa fase delle crescita perchè, come dimostrato da molti recenti studi, un eccesso nei primi anni di vita può comportare un aumentato rischio di sviluppare obesità più avanti. A questo proposito, il suggerimento ormai più diffuso è quello di non includere più fonti proteiche (carne, pesce, uova, formaggi e legumi) nello stesso pasto e quindi non aggiungere formaggio grattugiato in pappe contenenti altri alimenti proteici.

Esistono alcuni cereali che hanno un contenuto proteico lievemente superiore ad altri. Vengono comunque considerati come fonte di carboidrati e per questo devono essere associati alla opportuna proteina. Un buon consiglio è quello di associarli alla fonte proteica dei legumi che, rispecchiando il concetto di complementarietà, permettono di ottimizzare il profilo nutrizionale del pasto. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto