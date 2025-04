Paracetamolo e cortisone in 9^ settimana di gravidanza: ci sono rischi per il bambino?

Il paracetamolo non espone l'embrione a rischi, mentre i cortisonici assunti nel primo trimestre potrebbero favorire qualche problema.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Fabiana, gli studi sull'uso di paracetamolo in gravidanza non documentano un'associazione con un aumento dei rischi per lo sviluppo embrionale. Gli studi sull'uso nel I trimestre di gravidanza dei farmaci cortisonici (classe di cui fa parte il prednisone-Deltacortene) hanno segnalato un possibile lieve aumento del rischio di labbro leporino e di palatoschisi (mancata chiusura delle ossa del palato). Nel suo caso, però, l'assunzione del prednisone è di breve durata e avverrebbe dopo la conclusione del periodo di chiusura del labbro e della formazione delle ossa del palato. Il rischio di palatoschisi appare quindi alquanto improbabile. Cordiali saluti.

Una domanda di: Fabiana Sono molto preoccupata: ho preso un blocco lombare, facendo un semplice movimento abitudinario, allacciandomi le scarpe ho sentito la corrente in quel punto. Il mio ginecologo mi ha dato Tachipirina e Deltacortene 5mg per due giorni mattina e sera e poi per due giorni solo una volta al giorno. Sono a 9 settimane + 4 giorni. Vorrei sapere se ciò non implica nulla per il mio bambino. Grazie per la risposta.

