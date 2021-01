Paracetamolo in allattamento

Una domanda di: Maria

Buongiorno, mio figlio è allattato al seno in maniera esclusiva e ha 5 mesi.

Io assumo quasi regolarmente Tachipirina 1000, in media 2 compresse a

settimana, a causa di frequenti mal di testa. So che il paracetamolo è

compatibile con l’allattamento ma mi chiedevo se lo fosse anche in caso di

assunzione costante come la mia e se sia meglio aspettare qualche ora dopo l’assunzione prima di allattare. Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Maria,

le confermo che il paracetamolo passa nel latte materno in quantità molto basse ed è compatibile con l’allattamento. Nel suo caso, pur se l’assunzione è frequente, la dose giornaliera è inferiore al massimo raccomandato per gli adulti.

Non c’è, quindi, la necessità di prendere particolari precauzioni (anche considerando l’età del bambino).

Le suggerisco, in ogni caso, di valutare con il medico curante la terapia farmacologica, nel senso che non è mai opportuno affrontare cure di propria iniziativa.

Cordiali saluti.

