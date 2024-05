Pareri discordanti sulla presenza di un distacco

Una domanda di: Francesca

Sono in attesa del quinto figlio e le altre quattro gravidanza sono state una passeggiata… Questa invece è iniziata un po’ turbolenta… A 8 settimane ho fatto la prima eco, tutto ok e senza distacco. Dopo due giorni ho avuto delle perdite scure e scarse, vado in PS e mi dicono che non c’è distacco ma ci sono due piccoli polipi. Dopo una settimana altre perdite scure un po’ più abbondanti, torno al PS e mi dicono che ho un piccolo distacco, progesterone in ovuli che però mi causano sanguinamento e il mio ginecologo mi dice di sospendere il progesterone. Dopo un’altra settimana un forte dolore alla gamba che inizia dal fianco destro, vado al ps , mi visitano due ginecologhe, una con ecografia interna e l’altra con ecografia esterna. Mi dicono che non ci sono distacchi. Il giorno dopo perdite rosse che però durano pochissimo, vado da un ginecologo privato che mi dice che ho un distacco enorme, che circonda la camera gestazionale (vi allego eco). Punture e riposo. Io adesso ho l’appuntamento con il mio ginecologo tra un paio di giorni ma mi chiedo: è possibile che il giorno prima non c’era nulla e il giorno dopo c’era una situazione gravissima? Può essere che il ginecologo abbia sbagliato o sia stato troppo catastrofico? Nel frattempo per fortuna non ho perdite, sto facendo punture di progesterone e riposo… Grazie mille per la sua risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

mi sembra strano che due colleghe non abbiano visto un distacco così voluminoso come quello che mi ha mostrato nella foto allegata.

Deduco che non fosse ancora visibile: forse si stava formando proprio quando lei si è recata in pronto soccorso per le perdite.

Non direi che il collega sia stato troppo catastrofico: il distacco purtroppo c’è ed è ben visibile.

Si potrebbe dire che la sua gravidanza è appesa a un filo…confidiamo che lei possa davvero stare a riposo pur avendo già altri quattro figli e che questa minaccia si risolva per poter proseguire anche questa gravidanza nel migliore dei modi.

Mi tenga aggiornata se desidera, incrociamo insieme le dita per questo nuovo piccolo grande regalo per la vostra già numerosa famiglia, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

