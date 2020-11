Pareri discordanti sull’esito dell’isterosalpingografia

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, io non sono radiologa ma vedo dal suo esame che le tube sono aperte bilateralmente (infatti sia a destra che a sinistra si nota il passaggio di mezzo di contrasto dalla tuba nella cavità pelvica).

Non mi sembrano deviate o tortuose a dire il vero. Inoltre, mi risulta che anche una tuba deviata possa svolgere perfettamente la sua funzione: è il caso di donne a cui magari vengono asportate un’ovaia (ad esempio la destra) e una tuba (ad esempio la sinistra) e la gravidanza insorge perché la tuba residua (in questo caso destra) è in grado di “captare” la cellula uovo in espulsione dall’ovaio controlaterale…la Natura è piena di risorse e di sorprese! Dato che presumo lei abbia effettuato questo esame perché in cerca di una gravidanza, direi che almeno il fattore tubarico lo possiamo accantonare…speriamo che altri accertamenti possano agevolare il vostro desiderio di diventare genitori…ve lo auguro di cuore!

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.



