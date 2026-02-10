Parto naturale dopo due cesarei: si può fare?

Una domanda di: Edina
Buongiorno ho 22 anni e sono una mamma di 3 bambini, uno di 6 anni che è nato con un parto spontaneo il secondo ha 5 anni ed è nato con un cesareo perché prematuro e la terza ha 2 anni anche lei con un cesareo perché non era seguita in gravidanza e non avevo dato i consensi per il parto naturale. Ma io il parto naturale lo volevo fare. E un mese fa ho fatto una visita dal ginecologo e mi ha detto che ho il l'utero sottile e la mia domande è: se rimango incinta di nuovo potrò fare il parto naturale?
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
seppure un parto naturale dopo due cesarei sia possibile almeno in linea teorica, di fatto non si tratta di una pratica comune. Sarebbe quindi opportuno che ne parlasse con i ginecologi per vedere se ci sono le condizioni favorevoli. Forse l'utero "sottile" vuole dire che la zona della cicatrice sembra assottigliata, il che porterebbe a pensare che con le contrazioni del travaglio ci sarebbe un elevato rischio di rottura della parete dell'utero. Se esiste questa possibilità ovviamente il parto naturale viene sconsigliato per le conseguenze a cui potrebbe aprire la strada. Cordialmente.
