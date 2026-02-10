Parto naturale dopo due cesarei: si può fare?

Una domanda di: Edina

Buongiorno ho 22 anni e sono una mamma di 3 bambini, uno di 6 anni che è nato con un parto spontaneo il secondo ha 5 anni ed è nato con un cesareo perché prematuro e la terza ha 2 anni anche lei con un cesareo perché non era seguita in gravidanza e non avevo dato i consensi per il parto naturale. Ma io il parto naturale lo volevo fare. E un mese fa ho fatto una visita dal ginecologo e mi ha detto che ho il l'utero sottile e la mia domande è: se rimango incinta di nuovo potrò fare il parto naturale?



