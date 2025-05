Parto naturale dopo due cesarei: si può fare?

Una domanda di: Edina Per il parto naturale dopo due cesarei. Allora il mio primo parto è stato un parto spontaneo nel 2019; il secondo parto nel 2020 è stato un cesareo di emergenza perché il bambino è nato prematuro. Il terzo parto è stato di nuovo un cesareo di emergenza andava tutto bene ero già aperta a 5 centimetri ma i medici non mi hanno lasato partorire normale perché non avevo fatto delle visite e non avevo firmato alcuni fogli. La mia domanda è: se rimango adesso incinta ed già passato un anno dall' ultimo cesareo posso fare di nuovo il parto naturale?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

dopo due parti cesarei, e specie se c'è stato anche un parto naturale, è possibile partorire per le vie naturali. Purtroppo non tutti gli ospedali acconsentono, per cui dovrà rivolgersi a strutture in cui è possibile partorire naturalmente dopo due cesarei. Naturalmente sarà necessario valutare bene la sua storia ostetrica e le date in cui sono stati effettuati i cesarei.Sarà anche stavolta indispensabile la firma dei consensi come le visite in gravidanza, per poter accedere a questa possibilità. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto