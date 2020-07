Parto naturale e allattamento: anche a 48 anni sono possibili?

Non è necessario il ricorso al cesareo anche se si partorisce in età avanzata, così come non ci sono controindicazioni all'allattamento. Con una precisazione relativa al parto naturale.

Una domanda di: Silvia

Sarò mamma per la terza volta a novembre 2020. Ho 48 anni compiuti e non ho particolari problemi. Vorrei sapere se posso fare il terzo parto spontaneo e se avrò data la mia età problemi ad allattare (i miei 2 ragazzi li ho allattati tutti e due per 1 anno). Grazie.

Sara De Carolis Sara De Carolis Cara signora,

potrà avere il suo parto naturale, a maggior ragione avendo avuto già due parti vaginali. Per l’allattamento non ci dovrebbero essere particolari problemi.

Tenga comunque presente che un parto cesareo potrebbe rendersi necessario per situazioni ostetriche non prevedibili.

Di certo, sarebbe prudente espletare il parto entro la 39 settimana (mediante induzione medica) perché l’età materna aumentata si associa a maggiori rischi ostetrici.

Cari auguri.

