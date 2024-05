Parvovirus B19 contratto in gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Gloria

Salve sono a 8 settimana di gestazione, ho avuto contatti con mio nipote che mi ha trasmesso il virus parvovirus B19, confermato con analisi del sangue risultate appunto positive.

Vorrei sapere cosa mi aspetta e che rischi corro io e il mio bambino.

Grazie per la sua cordiale risposta.





Cara signora,

purtroppo l’infezione da Parvovirus B19 (meglio nota come “quinta malattia”) è particolarmente pericolosa se contratta in gravidanza, specialmente nei

primi due trimestri. Può infatti provocare la morte del bambino in quanto può causare su di lui gravissime alterazioni anche, per esempio, a carico

del cuore. Cure non ce ne sono: bisogna solo sperare che non accada nulla. Attraverso l’ecografia si potranno comunque avere informazioni sullo

stato di salute del feto. Le auguro davvero che la situazione si risolva favorevolmente.



