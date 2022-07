Passaggio dalla pillola al cerotto

Una domanda di: Claudia

Buongiorno, devo passare dalla pillola contraccettiva effimia al cerotto contraccettivo evra. Avrei le ultime 10 pillole ma purtroppo a causa di una brutta gastrite e reflusso non riesco. Ho intenzione di non prendere piu le compresse e anticipare il ciclo. Al primo giorno metterei evra. Si può fare? Grazie.



Buongiorno signora, se il disturbo gastrico è così importante, sospenda faccio una pausa per verificare che il quadro clinico sia effettivamente da correlare all’assunzione dell’estroprogestinico, con valutazione ematochimici (esami del snague) ed eventualmente gastroenterologica. Qualora tutto sia negativo può iniziare il cerotto con la nuova mestruazione, seguendo lo schema di un cerotto la settimana per tre settimane. Qualora avesse già effettuato tutti i controlli suggeriti e fossero risultati negativi e, allo stesso tempo, il disturbo fosse veramente insostenibile può sospendere la pillola e, contestualmente, posizionare il cerotto per fare l’assunzione classica una settimana per tre settimane quindi fare la settimana di sospensione e ripartire. Sperando di essere stato chiaro ed utile. Cordiali saluti.

