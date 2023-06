“Pasticci” con la pillola

Una domanda di: Clelia

Assumo da due anni la pillola Novadien da 21 giorni causa ovaio policistico. Non l’ho mai dimenticata ma questo mese a causa di un forte stress ho combinato, credo, qualche casino. Il blister lo finisco sempre di sabato, quindi dopo la pausa la riprendo la domenica alle 21. Questo mese, credo di averla iniziata erroneamente il sabato. Passata una settimana e giunti al sabato successivo penso di aver preso la pillola ma fatte le 23 e facendo un controllo al blister noto che effettivamente il pallino del blister era ancora pieno ma mi rendo conto che manca la pillola del sabato precedente (il sabato di cui ho parlato all’inizio). Nella confusione non capisco se per sbaglio ho preso la pillola ma di un altro sabato o oppure ho anticipato l’inizio della pillola sabato piuttosto che domenica. Dunque per evitare confusione decido di non prenderla. A distanza di 4 giorni ho delle perdite di sangue, non eccessive e dolori mestruali. Dunque penso proprio di averla anticipata e di conseguenza di non averne presa poi una. Sto continuando comunque il blister regolarmente ma così finirei comunque sabato come di norma, dato che non ne ho presa una ed ho intenzione di ultimare il blister con questa che ho saltato. Cosa mi consiglia di fare? Di continuare quindi così e quindi prendere comunque questa pillola dimenticata e quindi finire di sabato e riprendere poi la domenica dopo i 7 giorni o finire così il venerdì non assumendo quest’ultima saltata? Non mi interessa dal punto di vista contraccettivo, mi interessa solo la regolarità del ciclo.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile Clelia, le pillole che sta assumendo sono tutte uguali quindi prenderne una di un sabato o altro sabato non cambia nulla. Se il dubbio è di non averla assunta è opportuno finire il blister tranquillamente prendendo tutte le pillole rimaste e di ricominciare un nuovo blister dopo i 7 giorni di sospensione. Il consiglio che le do è di usare per almeno 14 giorni il preservativo per assicurarsi la copertura contraccettiva che anche se non è la su priorità è sempre meglio garantirsi fino a quando non si decide per una gravidanza. Con cordialità.

