Paura che l’ecografia abbia creato un danno alla gravidanza

Una domanda di: Federica

Salve, sono a 12+3. Ieri ho fatto eco traslucenza e per far girare il

bambino il ginecologo ha dato qualche colpo alla pancia. L’eco è stata

esterna. Da ieri sera ho perdite trasparenti e bianche che sembrano più

abbondanti di prima. Può essere successo qualcosa dopo l’eco? Può essere

liquido amniotico? Come lo riconoscerei? L’ecografista a termine visita ha

detto che era tutto a posto e liquido amniotico nella norma.

Grazie.





Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, capita spesso che il bambino a 12 settimane volga il dorso alla sonda ecografica. Per invitarlo a girarsi il ginecologo può cercare di stimolarlo imprimendo qualche “colpetto” con la sonda ecografica.

Questo non comporta nulla alla gravidanza.

Se le perdite persistono le consiglio di farsi comunque vedere dal suo ginecologo curante per valutare che non ci sia una piccola infezione vaginale che ovviamente non è correlabile alla ecografia esterna. In generale, se il medico che effettua l’ecografia dice che va tutto bene è perché appunto va tutto bene, non potrebbe fare diversamente. L’ecografia dovrebbe essere tranquillizzante, quando permette di osservare che non ci sono problemi di sorta come nel suo caso.

Cordiali saluti.



