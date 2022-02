Paura della listeriosi dopo aver mangiato un formaggio

Una domanda di: Lena

Salve, una settimana fa, ovvero due giorni prima di scoprire di essere

incinta ho mangiato del gorgonzola (tra l’altro di una marca che ho

scoperto essere stata in passato tolta dal mercato proprio per rischio

listeria). Non ho avuto alcun sintomo, tranne una forte nausea che

nonostante la gravidanza non ho regolarmente. Penso di andare a fare le

dovute analisi il prima possibile, ma tra i miei dubbi ho il seguente:

poiché ho letto che talvolta il periodo di incubazione può arrivare anche a

70 giorni, in tal caso, il batterio risulterebbe dalle analisi? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Lena,

la valutazione riguardo agli eventuali esami da effettuare deve essere valutata dal medico curante o dal giencologo/dalla ginecologa. Il periodo di incubazione della malattia può arrivare fino a 70 giorni, ma si tratta di un’eventualità poco frequente. Nella maggior parte dei casi varia tra 1 e 4 settimane.

Il medico saprà valutare se la nausea di cui ha sofferto possa essere un sintomo compatibile con un’infezione da listeria.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto