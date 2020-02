Paura di abortire

Una domanda di: Maria Grazia

Salve, sono una donna di 32 anni, abbiamo cercato una gravidanza per 8 mesi dopo aver smesso la pillola (presa per 9 anni), il 3 ottobre 2019 ultimo ciclo (ho un ciclo che va da 32 a 36 giorni) faccio un test il 7 novembre risultato positivo 1-2 settimane. Le beta 103, le rifaccio dopo una settimana 310, ovviamente la gravidanza dopo 2 settimane (alla 7 settimana) dal test è andata male, ho sofferto molto di dolori lancinanti. Tutto passato. Ultimo ciclo il 24 dicembre, ho eseguito un test 4 giorni fa (allego foto) ora ho tanta paura che possa andare male di nuovo, sto assumendo ogni giorno sideral folico 30 mg. Vorrei aspettare prima di andare dalla ginecologa, vorrei almeno arrivare all’8 settimana, lei dice che è il caso di aspettare? Le beta non vorrei farle mi mettono ansia. Grazie mille.



Sara De Carolis

Gentile signora,

l’aborto spontaneo è un evento che riguarda il 10-20 per cento di tutte le gravidanze. Per l’attuale gravidanza in corso è utile farsi seguire da uno specialista ginecologo di sua fiducia che saprà consigliarla. La paura non risolve i problemi. Le auguro che tutto prosegua per il meglio.

