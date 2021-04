Paura di abortire senza accorgersene

Una domanda di: Sara

Buongiorno Dottoressa,

qual è la settimana più critica della gravidanza in cui si rischia di avere un aborto spontaneo?

Sono a 11+3, ho fatto una ecografia a 7, 9 e 11 settimane…per ora va tutto bene ma ho tanta paura. So di essere ancora in un periodo molto a rischio e potrei avere un aborto senza accorgermene. Grazie!





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, il periodo più rischioso per l’aborto spontaneo è il primo trimestre. Ovvero entro 12 settimane e sei giorni. Tuttavia, eseguire un’ecografia ogni due settimane non riduce il rischio e probabilmente aumenta l’ansia. Ci sono altri elementi di cui può tener conto per presumere che stia andando tutto bene: la tensione al seno, la voglia di far pipì ogni 5 minuti, la nausea, la mancanza di perdite di sangue vaginali. In generale, affrontare la gravidanza così impedisce di viverla per quello che è: un’esperienza bellissima e gratificante. Aggiungerei che tenere a bada i propri timori è un ottimo allenamento per prendersi successivamente cura del bambino senza esagerati patemi d’animo che, come è ben noto, non sono di giovamento a nessuno.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto