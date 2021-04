Paura di abortire senza capirlo

A cura di Professoressa Anna Maria Marconi Pubblicato il Aggiornato il

Stare in ansia per il timore che la gravidanza si interrompa non conviene proprio, in particolare quando ci sono tutti i presupposti per ritenere che tutto stia procedendo per il meglio.

Una domanda di: Giulia

Ho avuto un aborto ritenuto a dicembre senza sintomi, all’8va settimana. Già dalla prima ecografia l’embrione risultava più piccolo e bradicardico.

Adesso sono di nuovo incinta e ho fatto la prima ecografia a 7 settimane con embrione e battito nella norma. Ho paura di avere un nuovo aborto senza accorgermene, non ho particolari sintomi solo acidità che va e viene e capezzoli più larghi e rossi. La stitichezza a volte c’è altre no. La prossima ecografia è prevista a fine mese. Le percentuali di un nuovo aborto sono molto alte anche se la prima ecografia va bene? Ho molta ansia.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, un aborto sporadico, come il primo che ha avuto, è molto comune. Circa un quarto delle donne. Quindi stia tranquilla: le probabilità che anche la seconda gravidanza si interrompa sono molto basse e fino a quando il seno è teso, l’acidità e la stitichezza vanno e vengono, tutti sintomi di gravidanza, è difficile che succeda quacosa senza che lei se ne accorga. Auguri! Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Gli Specialisti rispondono

Le domande della settimana