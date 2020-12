Paura di abortire: serve il riposo assoluto?

Una domanda di: Giuseppina

Buongiorno, ho avuto delle piccole perdite marroncine con dolori piccoli alla pancia e al rene destro…sono andata in pronto soccorso e ho visto il

battito e l’embrione. Sono a 6 settimane + 2 giorni, solo che c’era la presenza di un

mancato accollamento di 11 ×11×8mm. Mi è stato dato il progefik da mettere la sera per 15 giorni…solo che al mattino mi alzo con piccole perditine

marroni e poi spariscono. A breve avrò l’ecografia, ma ho paura: è il primo figlio e ho paura di un aborto. Posso stare tranquilla? Premetto che sono

in assoluto riposo.



Gentile Signora,

sappia che lievi minacce di aborto sono frequenti nelle prime fasi della gravidanza ed aver già visto il BCF (battito cardiaco fetale) è un segno molto positivo.

Va bene l’utilizzo del progesterone naturale, come lei sta facendo.

Al contrario, il riposo assoluto è sconsigliato, poichè può ripercuotersi negativamente sulla circolazione venosa materna; uno stile di vita tranquillo è cosa auspicabile, che significa non affrontare sforzi fisici (ma questo vale sempre in gravidanza) ma non certo stare tutto il giorno sedute o sdraiate. Cari saluti.

Cari auguri

