Paura di aver contratto la toxoplasmosi

Mi trovo nella 35 settimana di gravidanza. Qualche giorno fa ho mangiato

una lattuga presa dall’orto. L’ho messa in ammollo in acqua e un po’ di

bicarbonato e poi l’ho mangiata. Avevo messo origano e mi sono trovata in

bocca una cosa che non so se era origano o un residuo di terra. Mi chiedevo:

un residuo di terra anche se passato in acqua potrebbe trasmettere la toxo oppure no?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

l’insalata è stata lavata con bicarbonato quindi non dovrebbe esserci alcun rischio. Ma se malauguratamente avesse comunque preso la toxo, evenienza davvero assai improbabile da quanto riferisce (la terra è una sua supposizione, l’origano in bocca può dare la sensazione di essere terriccio) potrebbe sempre fare il toxo test, comunque non prima di 20 giorni dall’episodio. Aggiungo però che a 35 settimane di gravidanza, la toxoplasmosi, nel malaugurato caso in cui l’avesse contratta, non potrebbe fare grossi danni. Comunque, se il test risultasse positivo c’è la terapia antibiotica e sicuramente le anticiperebbero il parto onde evitare che il feto si contagi: il Toxoplasma prima infetta la placenta e poi dalla placenta raggiunge il feto, ma prima che questo avvenga trascorrono almeno 15 giorni. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto