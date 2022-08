Paura di avere problemi di fertilità

Una domanda di: Silvia

Da piccola ho sempre sofferto di ciclo irregolare e in seguito anche di amerroea, ero una ragazzina esile di corporatura, pultroppo all’epoca non avevo una madre che mi è stata mai dietro e quindi non mi è stato fatto alcun controllo. Verso i 20 anni la mia ginecologa di allora, avendo saputo del mio ciclo irregolare e del fatto che non assumevo anticoncezionali, dopo aver provato a prescrivermi la pillola ma senza successo in quanto mi provocava emicrania mi prescrive l’anello nuvaring. Ho usato l’anello per più di 10 anni circa, non interrompendo mai l’impiego per il terrore di avere gravidanze indesiderate e mi trovavo benissimo in quanto mi regolava in modo finto il mio ciclo e non avevo nessun effetto collaterale. Dopo tutto questo tempo, in cui ho avuto una relazione non sana finita dopo 7 anni, sto insieme alla persona giusta da 4 anni e da gennaio/ febbraio scorso abbiamo deciso di provare ad avere un figlio, dopo aver tolto l’anello. Inizialmente il mio ciclo è tornato più o meno regolare ed ero felicissima, ma da tre mesi a questa parte invece ho solo piccolissime perdite marroni e dolori lievi con test di gravidanza sempre negativo. Sono terrorizzata che non avendo curaro all’epoca questo problema purtroppo non solo per causa mia in quanto non ero ancora in un’età matura per capire, io abbia peggiorato la mia fertilità. Ho intenzione di fare tutti gli esami al riguardo. Vorrei però un suo parere in quanto sono seriamente preoccupata. Grazie mille.



Salve cara Silvia, calma e sangue freddo come si suol dire! Lei ha omesso due informazioni per me indispensabili: la sua età e i parametri biometrici (peso e altezza). Magari è ancora sottopeso e il ciclo sta facendo i capricci per questo (o, al contrario, ora è in sorppeso, condizione che può allo stesso modo influire sulla regolarità mestruale). Oppure è fuori fase la ghiandola tiroide e il suo ciclo ne risente… Sto facendo solo delle supposizioni ma è davvero importante che lei vada in visita da un collega ginecologo in carne e ossa, in modo da inquadrare queste irregolarità mestruali ed ipotizzare gli esami del sangue più opportuni nel suo caso. Poi la fertilità è sempre risultante della fertilità di coppia quindi aspetterei ad angosciarmi perché anni fa non ha curato a dovere il suo ciclo (in realtà nei primi anni dopo il menarca ossia l’inizio delle mestruazioni è abbastanza normale avere i cicli un po’ sballati e come giustamente osserva lei, il ciclo indotto dalla pillola o dall’anello è comunque fittizio). Anzi, attenzione che lo stress è un nemico insidioso della fertilità! Quante coppie sono ricorse alla procreazione assistita o all’adozione perché i figli non arrivavano mai e poi…la gravidanza spontanea è arrivata proprio quando hanno smesso d’impegnarsi in tal senso! Spero di averla aiutata e di risentirla presto con buone nuove…cordialmente.

