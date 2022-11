Paura di complicazioni dopo un aborto spontaneo

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, lei mi ha fornito tanti dettagli ma sono convinta che i medici che l’hanno seguita abbiano di sicuro meglio presente della sottoscritta la sua situazione complessiva. Ad esempio io non so quanto materiale sia rimasto nel suo utero dopo il doppio raschiamento. Un conto è avere 10 millimetri di endometrio, un altro averne 20 o più. In ogni caso, sono molto fiduciosa che il suo utero saprà ripulirsi perfettamente del residuo di materiale che ancora si poteva evidenziare con l’ecografia. Non c’è rischio di infezioni endouterine, tanto più che le è stato somministrato un ciclo di antibiotico. Rispetto al rischio di emorragia, direi che esiste ma è abbastanza contenuto. In ogni caso, qualora lei vedesse un ciclo emorragico, è certamente autorizzata a tornare nel pronto soccorso dell’ospedale dove è stata seguita finora: loro la conoscono già e sapranno come intervenire nel modo più adeguato. Rispetto all’esame citogenetico, mi sembra sensata la seconda motivazione anche se bisogna fare dei distinguo. Un conto è avere un aborto interno e raccogliere del materiale non più vitale da parecchio tempo, diverso è invece se si verifica una morte fetale in utero ad una settimana già avanzata, in questo ultimo caso faremmo sicuramente anche l’esame citogenetico per cercare di trovare una spiegazione a questo dramma. Nel caso di aborti nel primo trimestre, normalmente si effettuano indagini più approfondite a partire dal secondo evento (un tempo si aspettava il terzo aborto consecutivo addirittura) e quindi presumo che la spiegazione che l’esame citogenetico non si fa “nel pubblico” sia motivata da questo tipo di linea guida, anche se capisco tutta la sua delusione nel sentire un’affermazione tanto incomprensibile dal punto di vista medico-scientifico. Rispetto alla sua riserva ovarica bassa, mi sento comunque di dirle che normalmente serve proprio un ovulo solo per ottenere la gravidanza e che quella gemellare è meglio non andarsela a cercare se possibile (al di là dell’impegno fisico che comporta l’avere due gemelli, c’è il tema dei possibili rischi ostetrici per i bimbi e anche per la mamma che la gravidanza multipla implica). Quindi in un certo senso meno male che lei risponde “solo” con un ovulo alla stimolazione ormonale! Inoltre, certamente è bene sapere che lei e il marito non siete portatori né di fibrosi cistica né di alterazioni del cariotipo: questo è di certo un buon punto di partenza per facilitare l’arrivo di bimbi sani e certamente belli. Speriamo quindi di poterci risentire presto (anche se immagino le abbiano suggerito di attendere un paio di cicli mestruali prima di riprendere la ricerca della gravidanza, per dare all’utero il tempo di ristabilirsi dal raschiamento) con belle e buone notizie: ve lo auguro di cuore.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

