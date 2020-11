Paura di essere incinta

Una domanda di: Beatrice

ll 24/10 ho avuto un rapporto non protetto col mio ragazzo (a 3 giorni dalla fine delle mestruazioni, di un ciclo che ne dura mediamente 29 (alcune volte 27, altre 30 ma di norma 29), ho assunto Ellaone un’ora dopo il rapporto. Nella settimana successiva ho avuto nausea e cefalea piuttosto forti, poi sono stata meglio, ma da martedì ho continui attacchi d’ansia e ho perennemente il groppo in gola, accompagnato da una sensazione di fastidio allo stomaco.

Ho anche lo stimolo di urinare più frequentemente, e per questo sono abbastanza preoccupata. Dimenticavo: non ho mai avuto perdite ematiche da quando ho preso la pillola, forse giusto un paio chiarissime venerdì, ma non sono certa fosse sangue. Per il resto ho sempre avuto perdite gialline o trasparenti.

La prossima mestruazione sarebbe prevista per domani, ma ancora non ho sintomi se non qualche crampetto sporadico.

Grazie in anticipo per la risposta.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Carissima, capisco che abbia timore ma può fare un test di gravidanza subito anche senza aspettare la mestruazione. Sono passati abbastanza giorni da renderlo attendibile. Cordiali saluti.

