Paura di essere incinta a 46 anni

Una domanda di: Ilaria

Sono una donna di 46 anni e per 4/5 anni ho sempre

assunto in modo perfetto la pillola Minulet, dopo l’ultimo controllo la mia

ginecologa mi ha trovata un po’ gonfia (peso 71 kg e sono alta 1 metro e

68) e mi ha prescritto la pillola yasminelle con estrogeni più bassi e un

progestinico diverso. Mi ha detto di fare la consueta pausa di 7 giorni e l’ottavo cominciare la nuova, assicurandomi di essere protetta da gravidanza

nonostante fosse più leggera. Ora il giorno 30 giugno ho avuto il ciclo da

sospensione ed il 29 giugno un rapporto non protetto. Venerdì 2 luglio ho

avuto episodi di diarrea ed anche sabato mattina 3 luglio. La sera del

sabato 3 luglio ho cominciato la nuova pillola come d’accordo con la

ginecologa, la diarrea si è protratta per quasi una settimana ma sempre

oltre 8 ore dall’assunzione serale della pillola. Il giorno 6 luglio il mio

medico curante mi ha prescritto una cura di fermenti e rifacol per circa 6 giorni

in quanto con le feci usciva tantissimo sangue. A tutt’oggi non ho avuto

rapporti, l’ultimo è quello del 29 giugno, perché in caso di disturbi

intestinali e in caso di antibiotici io pratico castità rigorosa. Oggi

pomeriggio 16 luglio in seguito a crampi, pulendomi dopo aver urinato noto

un leggero spotting marrone scuro. Ora sono nel panico più totale, possono

essere perdite da impianto o magari la pillola più bassa mi provoca

spotting, oppure l’uso del rifacol ha provocato spotting? Ho il terrore che

il rapporto del 29 giugno possa non essere stato protetto…ma io non potevo

sapere che da lì a qualche giorno si sarebbe scatenato l’inferno nel mio

intestino! Ho l’immensa paura che mi si possa essere riattivata

l’ovulazione e che il liquido seminale del 29 giugno abbia trovato terreno

fertile nonostante ciclo e pillola. La ringrazio per la sua attenzione e le

chiedo scusa per essere stata così prolissa. Non vedo l’ora di entrare

in menopausa per poter vivere la sessualità in modo un po’ più sereno.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la pillola le è stata prescritta per favorire un migliore passaggio dalla vita fertile alla menopausa. Mi sentirei di escludere che lei possa essere incinta e che lo spotting sia in relazione con l’impianto dell’embrione, anche se la certezza la può fornire solo il test di gravidanza. In generale, è più probabile che lo spotting sia dovuto al contraccettivo. Per quanto riguarda il gonfiore, la sua ginecologa di certo ha avuto modo di rilevarlo visitandola, comunque per controllarlo direi che sarebbe opportuno recuperare il suo peso ideale che è circa 5-8 chili in meno rispetto al suo peso attuale. Per questo servono sia un’alimentazione sana e ragionevolmente calorica sia l’esercizio fisico regolare. In relazione al sanguinamento durante l’evacuazione spero si sia risolto: se così non fosse le consiglio di consultare nuovamente il suo medico. Cari saluti.

