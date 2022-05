Paura di essere incinta a 48 anni: ha un senso nutrirla?

Buongiorno dottore. Ho 48 anni e un ciclo ancora regolare (27 giorni circa). Ho avuto le mestruazioni il 15 maggio e il 21 ho avuto un rapporto non protetto. Mi sono fatta prendere da dubbi e ansia e ho deciso di prendere EllaOne in extremis il 25 maggio. Se avessi ovulato il 23 o il 24 la pillola sarebbe comunque efficace? Ho letto che può comunque evitare l’impianto dell’embrione. Quante possibilità ci sono che io sia rimasta incinta? Quando posso fare un test di gravidanza attendibile?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, le possibilità di gravidanza nel suo caso, cioè a 48 anni, sono meno dell’1 per cento. Nella rara eventualità in cui la gravidanza inizi in una donna della sua età, si verifica l’aborto spontaneo nel 95 per cento dei casi. Direi che le possibilità di una gravidanza evolutiva siano altamente improbabili. Comunque sia il test di gravidanza lo può fare a partire dal settimo giorno di eventuale ritardo delle emstruazioni rispetto alla data prevista: questo perché ha assunto EllaOne, la cosiddetta “pillola dei 5 giorni dopo”, che può indurre per sua caratteristica un ritardo mestruale. Se non avesse assunto EllaOne, avrebbe potuto effettuare il test di gravidanza a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Per quanto riguarda EllaOne, è vero agisce anche rendendo inospitale la cavità uterina, ostacolando l’annidamento di un eventale prodotto del concepimento. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

