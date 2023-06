Paura di essere incinta con l'”anello”

Una domanda di: Noemi

Sono due mesi che utilizzo l’anello contraccettivo. L’ho inserito per la prima volta il giorno 4 aprile alle 22.30 (primo giorno di ciclo), per tutto il mese ho avuto dello spotting. Ho rimosso l’anello il 25 aprile alle 20.30 e rimesso il 2 maggio alle 20.30. Durante questo mese non ho avuto episodi di spotting, solo dolore al seno e gonfiore addominale. L’ho rimosso il 23 maggio e oggi, 26 maggio, ancora nessun’emorragia da sospensione. Ho fatto tutto bene? Ho paura di essere incinta.

Un’ altra domanda, quando ho inserito l’ultimo anello aveva dei tratti leggermente opachi e quando l’ho rimosso questi erano spariti ma l’anello era ingiallito. Ha influito sull’effetto contraccettivo?





Buongiorno signora, se ha tenuto correttamente l’anello per i 22 giorni previsti non deve temere per il fallimento contraccettivo. La colorazione dell’anello può dipendere dalle secrezioni vaginali che nell’arco del mese possono determinarne il cambiamento. Per il dubbio di gravidanza naturalmente solo il test di gravidanza o il dosaggio delle beta-hCG nel snague, in presenza di un ritardo mestruale, possono chiarire il suo dubbio. Cordialmente.



