Paura di essere incinta (ma il test è negativo)

Una domanda di: Jasmine

Salve,

premetto che ho appena compiuto 18 anni.

Più di un mese fa, quindi il 12 gennaio ho avuto un rapporto non protetto

per 10 minuti in cui il partner non è venuto né internamente né esternamente

ed abbiamo notato che non perde il liquido che solitamente si perde nella

fase di eccitazione o durante un rapporto, è sempre stato asciutto (a

differenza del partner precedente in cui riuscivo a notarlo perfettamente).

Il 18 gennaio dopo una masturbazione (in cui potrebbe averci messo troppa

forza) ho avuto delle perdite marroni per tutta la settimana.

Soffro di cervicale, ansia e stress, circa due mesi fa avevo il terrore di

essere incinta, avendo nausea e mi pareva di vedere tutti i sintomi

possibili, invece niente.

Oggi, non ho ancora il ciclo ed ho un ritardo di 11 giorni e

sono molto preoccupata.

Ho nausea (che non capisco se sia dovuta a nausea, gravidanza o stress il

che mi manda ancora più in ansia), mal di testa, vertigini (tutti sintomi

che riscontro anche nella cervicale), il seno sembra leggermente più pieno

come nella fase pre mestruale ed ogni tanto ho dei crampi alla pancia come

se fossero l’arrivo del ciclo ma ancora niente.

Ho fatto un test di gravidanza dopo 7 giorni di ritardo che è risultato

negativo, tra 3 giorni (quindi dopo 16 giorni di ritardo) farò un altro

test per sicurezza.

Ci sono rischi? Devo preoccuparmi più di quanto lo sia già? A volte ho dei

dolori molto forti alla pancia.

Grazie dell’eventuale risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno, il ritardo della mestruazione con test di gravidanza negativo esclude la gravidanza. A mio avviso è comunque consigliato ripetere il test a sette giorni e di effettuare un controllo ginecologico dallo specialista di sua fiducia per verificare che non siano presenti delle condizioni in grado di determinare questa situazione ripetutamente, per esmepio alterazioni dell’equilibrio ormonale, cisti ovarica. Con l’occasione le consiglio anche di affrontare il tema della contraccezione, per poter vivere la sessualità in modo sereno. Diversamente ogni mese lei potrebbe trovarsi alle prese con un carico di stress sempre più difficile da gestire. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

