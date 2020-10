Paura di essere incinta (ma il test è negativo)

Una domanda di: Filomena

Salve Dottore, vorrei porle una domanda. Il mio ultimo ciclo risale al 16/09/2020 durata di 5/6 giorni, rapporti non

protetti il 4 e il 5 se non erro nel giorno dell’ovulazione. Ho un ciclo di 33 giorni, effettivamente il 18/10/2020 mi sono ritornate.

Ma è stato molto differente, ho avuto un ciclo scarsissimo, il primo giorno è stato quello più abbondante, nel senso che mi perdoni il

linguaggio usciva la fila di sangue. Dal giorno successivo semplici macchie durate altri 4/5 giorni.

Ho fatto due test clear Blue prima della data prsunta delle mestruazioni, ma il risultato è stato negativo, ne ho fatto un altro al terzo giorno delle perdite, uscito negativo e un altro test oggi a 18 giorni dall’ ultimo rapporto, con esito “non incinta”. Ovviamente fatto di mattina con le prime urine. C’è da dire che già da una settimana

dopo il rapporto mi sono iniziati i dolori del ciclo, ma ovviamente è stata una settimana di stress, tra lavoro, paura di essere incinta (perché devo

ammettere che avevo paura di questa cosa, sono stata in ansia e leggevo sempre su internet, ogni santo giorno ) effettivamente dopo questo “ciclo”

il seno si e sgonfiato e tornato alla normalità, e non fa male, solo che

appunto leggendo su internet queste cose l’ansia ancora non mi è passata, la

mia domanda è a distanza di 18 giorni dall’ ultimo rapporto, nel mentre

tutti e 4 i test clear Blue digitali negativi, appunto l’ultimo ripetuto

oggi, posso star tranquilla ed escludere una gravidanza ?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

ha avuto solo una mestruazione diversa dal solito, eventualità non significativa visto che non ci si può aspettare che per tutta la vita la mestruazione sia sempre identica a se stessa. Lo stress, come lei giustamente sostiene, anche dovuto al tmore di una gravidanza, può influire sul ciclo. Ha fatto una serie di test di gravidanza tutti negativi, può stare tranquilla. Mi chiedo però come mai lei non decida per una contraccezione sicura vista tutta questa paura di rimanere incinta. Credo che un carico d’ansia come quello che lei dimostra di avere possa essere superato solo prevenendo le possibilità che lo generano. Più in generale, avere rapporti sessuali non protetti nel periodo fertile (il giorno dell’ovulazione è uno solo, ma i cinque-sei giorni che lo precedono possono portare al concepimento) espone senz’altro alla probabilità di dare inizio a una gravidanza. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

