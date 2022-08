Paura di essere incinta nonostante la contraccezione di emergenza

Una domanda di: Francesca

Salve, vi contatto in merito a dubbi sorti a seguito dell’assunzione di Ellaone, dubbi che mi provocano ansia e paure immense. Per tale ragione spero che voi possiate aiutarmi. Ho avuto il mio ultimo ciclo giorno 7 agosto e si è concluso giorno 10. Ho avuto un rapporto non protetto giorno 22 (con eiaculazione interna) e ho assunto EllaOne dopo meno di 3 ore. Nonostante l’assunzione della pillola i dubbi e le paure sono aumentati. Guardando l’app che monitora il mio ciclo, con ogni probabilità la mia ovulazione è avvenuta giorno 19. Sul foglietto illustrativo e su molti siti online si dice tale pillola ad ovulazione avvenuta non avrebbe alcun tipo di effetto. Allo stesso tempo leggo pochi articoli che affermano che tale pillola avrebbe un effetto sull’endometrio, rendendolo inospitale ad una eventuale gravidanza. Vi prego di chiarire questo mio dubbio perché sto morendo dentro. Se la mia ovulazione è avvenuta e dopo 3 giorni (giorno che la mia app segna come non fertile) ho avuto un rapporto non protetto la pillola funziona oppure no? Aiutatemi vi prego. In più dal giorno dopo dell’assunzione ho dolori e tensione nel basso ventre, dolori al seno ecc. Sono dovuti ad una possibile gravidanza, o alla pillola. So che potrei fare un test di gravidanza ma questo mi mette ancora più ansia. Aspetto una vostra risposta, grazie in anticipo.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

EllaOne, quando viene assunta nelle 36 ore che precedono l’ovulazione, non è più in grado di prevenirla e il concepimento può avvenire. Ovviamente, non può prevenirla nel caso in cui sia già avvenuta. Il suo effetto è sull’endometrio: in caso di concepimento impedisce al figlio di annidarsi e l’endometrio può rimanere in condizioni sfavorevoli all’annidamento anche nel ciclo successivo. Nel suo caso, rapporto tre giorni dopo l’ovulazione (16^ giorno del ciclo), non dovrebbe esserci la possibilità di concepire e il farmaco sembra essere stato assunto inutilmente. Tuttavia, le app danno indicazioni generiche che non tengono conto delle possibili varia del ciclo. È meglio riconoscere i propri segni di fertilità, come la presenza dle muco ferti,e secrezione chiara, trasparente, filante simile all’albume delle uova. Per sintetizzare; EllaOne è sempre lesiva per l’endometrio, in qualunque giorno del ciclo venga assunta, ma se lei non ha concepito non c’è possibilità di gravidanza. La specie umana è a bassa fertilità: a 100 rapporti a rischio in periodo fertile seguono normalmente solo 6 gravidanze, assumendo EllaOne ne si osserva solo una. Ripeto però che se il rapporto avviene in periodo non fertile non può esserci alcun concepimento. L’uovo normalmente è fecondabile per sole 24 ore. I test precoci di gravidanza potrebbero già darle indicazioni affidabili ma, se tutto è andato secondo i calcoli, è improbabile che abbia concepito. Certo è che senza test di gravidanza non restano che queste speculazioni teoriche. Tenga conto che il principio attivo di di EllaOne, in un altro preparato che lo contiene (Esmya), si è dimostrato epatotossico (11 epatiti fulminanti con trapianto di fegato). Questo vale soprattutto per assunzioni ripetute, che ne determinano l’accumulo nel fegato. Mi faccia sapere.

