Paura di essere incinta nonostante la pillola e in assenza di rapporti completi

Una domanda di: Alba

Salve, volevo esporli il mio problema.

Ho avuto un rapporto non protetto e non completo, il mio compagno mi dice di non essere venuto.

Io prendo la pillola yaz da più di un anno. L’altra domenica lo abbiamo fatto, lui mi dice di non essermi venuto dentro io avevo preso la pillola

correttamente, ma ho ansia che posso essere incinta comunque (probabilmente la mia ansia ingiustificata) e volevo sapere quando può essere possibile fare un test di

gravidanza.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la pillola contraccettiva si assume proprio per avere una vita sessuale serena e gioiosa. Impiegarla e poi usare il coito interrotto ha molto poco

senso e fa venire meno una delle ragioni per le quali si sceglie questo tipo di contraccezione. Lei ha avuto un rapporto non completo MA PROTETTO perché appunto sta prendendo la pillola. La paura di essere incinta, nonostante l’assunzione corretta della pillola e nonostante l’assenza di eiaculazione durante il rapporto, è il segnale franco di un

disagio su cui varrebbe la pena di indagare. Certo che la sua ansia è ingiustificata (come lei stessa ammette), ma non la trascurerei perché può essere il preludio o già il sintomo di un disturbo dell’umore. Ne parli con il suo medico di famiglia che saprà indirizzarla per il meglio verso un’eventuale psicoterapia. Comunque sia, per togliersi il dubbio (infondato ma non per questo meno subdolo) di essere incinta faccia il test di gravidanza a 15 giorni dal rapporto sessuale che ha riferito.

Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto