Paura di essere incinta senza aver avuto rapporti

Una domanda di: Federica

Sono nel panico e nell ansia più totale..

Non ho rapporti dal 12 giugno del 2021 il mio ciclo non é stato mai regolare fin da bambina però questo ritardo mi sta facendo davvero preoccupare.. Le mie date delle mestruazioni relative al 2021 sono: 30 maggio fino al 4 giugno, 14 luglio fino al 18 luglio, 1 settembre fino al 6 settembre. Non ho fatto nessun test di gravidanza anche perché sarebbe inutile farlo ho solo un’ansia e una preoccupazione che mi mangiano viva… Io sono terrorizzata perché nel 2020 ho avuto 2 aborti uno chirurgico e un altro farmalogico quindi questo panico mi fa pensare di tutto. Come sintomi le posso dire che mi fa male la schiena raramente sento tipo una pressione alle ovaie (si alternano) ho delle perdite gialle secche e siccome io soffro di cervicale ho preso di mia spontanea volonta una compressa rivestita di iprobrufene (Brufen 600 mg) il Brufen può influire sul ciclo? Spero di ricevere una risposta chiara e che possa permettermi di tranquillizzarmi un po’. Non mai avuto un ritardo così lungo non ho sintomi premestuali e non capisco il perché.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, farsi prendere dal panico non serve a nulla. Lei ha dei cicli irregolari e i motivi potrebbero essere vari, ad esempio uno squilibrio ormonale che potrebbe essere facilmente evidenziato se facesse una visita ginecologica con ecografia. Un test di gravidanza ci starebbe bene, a meno che lei non sia certa di non aver mai avuto rapporti, anche incompleti, in questo periodo, ma comunque sarebbe meglio farlo (è una prassi sempre, in caso di amenorrea, cioè di mancanza della mestruazione). Se fosse negativo però, la visita ginecologica con ecografia sarebbero d’obbligo. Tenga presente che più si angoscia senza motivo, più la mestruazione potrebbe ritardare. Il Brufen non interferisce con il ciclo quindi se avesse ancora dolori, lo prenda pure. Ma, mi raccomando, test di gravidanza, poi visita ed ecografia quanto prima. Sono questi i passi da compiere per superare ogni ansia, altro da fare non c’è.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

