Paura di essere incinta senza contatti sessuali

Una domanda di: Roberta

Salve, sono una ragazza di 22 anni che vive molto male la sua sessualità.

Vivo nella costante paura di essere incinta anche quando non dovrei averne,

tipo ora. Non ho rapporti sessuali da mesi perché il mio ragazzo è partito

per un tirocinio all’estero ma nonostante questo le paure persistono. In

assenza del mio ragazzo l’unica cosa che faccio è automasturbazione

clitoridea. Questo mese il ciclo sembra di non volerne sapere di arrivare e

nonostante non abbia avuto rapporti sono molto in ansia. Mi passano per la

testa le peggiori idee, come quella di essere rimasta incinta attraverso la

mia masturbazione nel caso in cui avessi toccato qualcosa contaminato di

sperma o che in qualche modo lo sperma possa essere venuto a contatto con la

mia vagina in qualche modo e causare una gravidanza. Ho bisogno di

rassicurazioni da medici competenti e vorrei sapere cosa fare nel caso il

ciclo dovesse tardare ulteriormente? Devo comprare un test di gravidanza

nonostante non abbia rapporti da mesi? Grazie per la disponibilità.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Roberta,

mi sento di sottolineare l’ovvio per essere sicuro di tranquillizzarla: non può iniziare una

gravidanza senza che vi sia stato contatto sessuale con un partner. Di conseguenza non avrebbe senso effettuare il test di gravidanza. Penso invece che sia

opportuna una visita ginecologica volta a stabilire la ragione dell’amenorrea (mestruazioni che non arrivano), perché (escludendo in

assoluto una gravidanza) potrebbe esserci di mezzo una piccola cisti ovarica o magari un’alterazione della tiroide: sono solo ipotesi, che spetta al suo

medico verificare. Mi permetto di aggiungere che le sue ansie prive di una giustificazione oggettiva meriterebbero di essere sottoposte all’attenzione di uno psicoterapeuta o – e forse sarebbe ancora più opportuno – di un neuropsichiatra. Le ossessioni come la sua vanno infatti affrontate e risolte con l’aiuto di uno specialista, perché solo così diventa possibile recuperare equilibrio e serenità, a tutto vantaggio della qualità della vita. Mi tenga aggiornato se le fa piacere. Cari saluti.

