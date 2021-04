Paura di non superare il primo trimestre

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, capisco la sua paura e anche questi sintomi di gravidanza che da un giorno all’altro sono spariti possono in effetti giustificarla.

C’è però da dire che i sintomi di gravidanza non sono di per sé predittivi del suo andamento, ossia possono scomparire o non presentarsi mai anche in gravidanze che evolvono regolarmente.

Poi vorrei sottolineare che magari è sparita la nausea ma immagino lei stia andando sempre in bagno ad urinare con maggior frequenza rispetto a prima della gravidanza, dico bene? E vogliamo dire della stanchezza fisica estrema di questo periodo? O dell’umore fragile come un vaso di cristallo? Per non parlare del fastidio a certi odori (la carne, il pesce, il caffè, il fumo di sigaretta…)

Magari non ci ha fatto caso ma potrebbe avere qualcuno di questi sintomi (non li ho nemmeno citati tutti: ci sarebbe anche l’intestino più pigro del solito, per esempio).

All’inizio della gravidanza si naviga a vista in un mare di nebbia…solo dopo il primo trimestre ci si rilassa un po’ e si comincia davvero a credere al miracolo di questa vita nuova che sta crescendo dentro di lei…per poi arrivare verso il quinto mese ad avvertire i movimenti del piccolo/a in un crescendo di sorpresa.

Forza e coraggio, cerchi di aver fiducia nel suo corpo ed essere ottimista: è il modo migliore per godersi la gravidanza (è il titolo di un libricino breve ma simpatico “Godersi la gravidanza come una volta” di Carlo Bellieni).

Spero di averla rincuorata, vedrà alla prossima ecografia di controllo che progressi avrà fatto il suo bambino!

