Una domanda di: Isabella

Salve, ho appena scoperto di essere incinta, lo scorso anno però ho avuto un aborto. La mia ginecologa non mi risponde, penso sia in ferie, ma sto prendendo acido folico. Dovrei assumere anche progesterone o devo aspettare la visita? Ho paura di un secondo aborto.

Grazie mille.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, l’aborto spontaneo sporadico è un fatto molto frequente che non necessita di particolari successive precauzioni. Di conseguenza, continui con l’acido folico, che va assunto almeno fino al termine del primo trimestre, e faccia una vita normale. Eviti i cibi pericolosi per la toxoplasmosi, se aveva il test negativo e attenda serenamente il rientro della sua ginecologa. Con cordialità.

