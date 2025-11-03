Paura di una gravidanza criptica: come farla passare?

Una domanda di: Carmen Le scrivo per una paura che non mi sta facendo vivere bene per nulla, ho avuto un rapporto senza penetrazione, ma solo con lo strusciamento dei genitali esterni a fine agosto, il mio ciclo è stato il 18 agosto, quindi penso all'ovulazione, avendo l'ossessione di una ipotetica gravidanza eseguo sempre test prima del ciclo, ho fatto il test 4 giorni prima e mi è uscito incinta 1-2, ho ripetuto altri cinque o sei per conferma e con prima urina del mattino sempre negativi, mi è arrivato il ciclo, finito il ciclo ho effettuato altri test perché avevo paura di trattasse di un falso ciclo, non contenta ho fatto prelievo del sangue per il dosaggio delle beta-hCG e anch'esso negativo, presa ancora dall'ansia dopo 15 giorni ho fatto un altro prelievo beta su sangue sempre negativissime, mi è arrivato il secondo ciclo e in questi due ultimi cicli ho notato anche l'ovulazione, ho fatto tre-quattro giorni fa un altro test sensibile con prima urina sempre negativo, la paura non passa, posso avere una gravidanza criptica, è possibile? Vi prego rispondete.



Gentile Carmen,

l'unica cosa che credo sia corretto dirle come medico è che non è necessario avere rapporti intimi se non si è in grado di sostenerli emotivamente per la paura, infondata (come nel suo caso), di una gravidanza. Ovviamente lei non è incinta, come documentano i vari test di gravidanza effettuati, incluso il dosaggio delle beta nel sangue che dà un risultato inequivocabile. Già le avevamo scritto per spiegarle che per avviare una gravidanza è necessario che almeno uno spermatozoo entri in vagina, ma non è bastato per il semplice motivo che, pur senza essere uno psicologo, ritengo che questa paura sia il segnale di qualcosa di più profondo su cui a mio avviso sarebbe meglio indagare, a meno che lei non sia giovanissima (il che spiegherebbe tutto). Nel frattempo il mio consiglio è di rimandare qualsiasi contatto sessuale a quando sarà pronta per questo. Un'ultima cosa: per togliersi ogni dubbio, effettui una visita ginecologica con ecografia: il risultato la rassicurerà del tutto perché, dopo tutti questi mesi, se fosse incinta l'ecografo individuerebbe la gravidanza senza possibilità di errore. Cari saluti.



