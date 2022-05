Interrogativi dopo la “morfologica”

Una domanda di: Teresa

Ieri ho effettuato l’eco morfologica e l’ostetrica mi ha detto che la mia bimba ha un lieve slargamento dei corni anteriori rispettivamente di 3,5mm. Sono alla 21 settimana. Cosa può succedere alla mia bambina?



Gentile Teresa, temo non vi siate capite perché la misura dei ventricoli cerebrali è nella norma fino a 10 mm. Le consiglio di rileggere quanto è scritto nel referto dell’ecografia e di riparlarne con chi le ha fatto l’ecografia. Con cordialità.

