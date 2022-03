Paura dopo l’ecografia

Una domanda di: Elisa

Sono alla sesta settimana di gravidanza e ho effettuato la prima ecografia durante la quale mi hanno messo una grande paura. Si è riscontrato una piccola camera

gestazionale di 9 x 5 x 7 mm con una forma allungata, il sacco vitellino di 4,9 mm e un embrione di 1,9 mm. Per il battito mi hanno detto era troppo

presto ma quello che ha principalmente fatto preoccupare sono la forma e la dimensione della camera. Sembra sia indietro rispetto alle settimane di

gravidanza, ho usato i test di ovulazione quindi non c’è un errore di calcolo. Mi hanno spiegato che i presupposti non sono buoni ma di aspettare

una settimana perché non è detta l’ultima parola. Le beta sono sempre state in perfetta crescita anche se sono partite molto basse tant’è che pensavano

ad un aborto precoce. Sto vivendo questa gravidanza già dal primo giorno con le beta come un incubo, devo prepararmi al peggio o posso ancora sperare?





Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, come le hanno detto i colleghi l’ecografia che ha eseguito non è predittiva di come evolverà la gravidanza.

Per contro non è andata male, è presente un embrione e non sono stati evidenziati dei distacchi.

Aspetti quindi il prossimo controllo ecografico stando il più tranquilla possibile.

Cordiali saluti.



