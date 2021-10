Paura dopo l’ecografia

sono risultate nella norma. Sto impazzendo, come farò ad aspettare fino al 2 di novembre.

sono stata programmata tra 3 settimane per un’altra ecografia! Tutte le analisi

niente però non sono affatto tranquilla. VCP SX 11 mm, VCP DX 5,2 mm….E

giorno fa tutto bene. L’ecografia che ho effettuato a 32 settimane + 4 giorni mi ha fatto un po’ paura. La dottoressa mi diceva di stare tranquilla che non c’è



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Alina,

innanzitutto se la dottoressa che ha fatto l’ecografia le ha detto che va tutto bene, può stare tranquilla.

Da quanto mi scrive credo che la abbia prenotata per un ulteriore controllo perché la misura di un ventricolo del cervello è ai limiti della norma (11 mm anziché 10 mm). Quello che ci interessa di più è che le parti che formano il cervello siano nella norma ed immagino sia così altrimenti glielo avrebbe detto a voce e anche scritto.

E’ una giusta prudenza fare ancora un controllo prima che la bambina nasca.

Cerchi di stare tranquilla e pensi che la stanno seguendo nel modo corretto facendo ancora una ecografia.

Un abbraccio.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto