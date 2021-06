Paura (infondata) per il risultato del pap test

Una domanda di: Renata

Dall’esito pap test risulta: Negativo per lesioni intraepiteliali o

neoplastiche; microorganismi: bacillus vaginalis; alto indice maturativo

dell’epitelio esocervicale; grado lieve di flogosi.

Non so se l’alto indice maturativo dell’epitelio ecc. è un cancro e cosa

devo fare.

Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

è scritto chiaramente che il risultato è negativo per quanto riguarda il cancro (lesione neoplastica). Se fosse stato un cancro le assicuro che l’avrebbero fatta parlare con il medico che ha refertato l’esame. Mi chiedo anche se lei abbia fatto vedere questo esito al suo curante e, se sì, che cosa le ha detto. Comunque sia l’affermazione che la preoccupa (alto indice maturativo dell’epitelio ….) indica semplicemente la fas edel ciclo in cui è stato effettuato il prelievo della secrezione. Non deve dunque fare nulla di particolare, se non continuare a effettuare il pap test a intervalli regolari. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto