Paura (ingiustificata) dello streptococco

Una domanda di: Valentina

Ho due bimbi, una ha 3 anni e mezzo e questo è il suo

primo anno di asilo quindi mi aspetto che si ammalerà molto spesso. Il

secondo figlio ha un anno e per ora non va al nido ma vede ovviamente la

sorella tutti i giorni… ebbene dopo solo una settimana di asilo, la mia

prima figlia ha avuto il raffreddore senza febbre (in miglioramento dopo

qualche giorno ) mentre il piccolo ha avuto raffreddore con febbre a 38.5

max ( perché poi davo Tachipirina) scesa dopo 2 giorni. Io e mio marito

raffreddore e mal di gola senza febbre. Quando ho chiamato la pediatra per

chiedere cosa fare con i miei figli mi ha semplicemente detto di tenere la

bimba a casa fino a guarigione del raffreddore, e per il piccolo di dare

Tachipirina se febbre superiore a 38/ 38.5 e aspettare qualche giorno e di

richiamarla, se la febbre dopo qualche giorno non fosse passata (cosa che

fortunatamente non è stato necessario). Ora stanno bene… La mia paura è

peró lo streptococco: io infatti non so capire se i miei figli ad esempio in

questi giorni passati abbiano avuto anche mal di gola: il piccolo non è in

grado di dirlo e la grande non me lo dice perché ha paura che poi la

controlli se è rossa con l’abbassalingua e ha paura. Inoltre anche se ho

comunque provato a guardare la loro gola non riesco a capire se è rossa o no e

non riesco a vedere se sulle tonsille ci sono placche perché i miei figli

non collaborano assolutamente. Comunque non ho le competenze per capire

quando una gola è infiammata o no.

Pertanto, visto che la pediatra non li ha visitati e dato che anche in

futuro so che i miei figli si ammaleranno spesso, ma visto il periodo non

verranno visitati a meno di cose più gravi, come posso capire e riconoscere

una infezione di streptococco che necessita quindi di antibiotico? Ho

provato a comprare su Internet i tamponi ma i miei figli non se li fanno

fare. Sono un po’ preoccupata e non le nascondo che sono tentata di dare

antibiotico di mia iniziativa a ogni malanno per evitare le temibili

complicanze al cuore e ai reni causate dallo strepotocco.





Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

stia tranquilla, ha due splendidi figli sani e ben attrezzati (parlo delle loro difese immunitarie) ed è anche fortunata ad avere una brava pediatra (lo capisco dalle semplici, ma perfette indicazioni che le ha dato al telefono). Aggiungo anche che non serviva assolutamente che vedesse i suoi figli considerato quello che avevano: contagio interfamiliare di raffreddore con modesto rialzo febbrile e rapida risposta alla Tachipirina.

Invece mi stupisce (e preoccupa) il suo atteggiamento fobico verso le malattie dei figli e adesso quello assolutamente ingiustificato per lo streptococco. In primo luogo perché oggi le complicanze reumatiche dell’infezione streptococcica sono molto rare e non hanno alcuna ragione di stare in prima linea nelle preoccupazioni di un genitore. Oltre a ciò sappia che il reumatismo post-streptococcico non si verifica mai prima dell’età scolare. Detto questo eviti anche di guardare la gola ai suoi figli: l’essudato tonsillare, se anche ci fosse, alla loro ètà è dovuto agli adenovirus, non certo allo streptococco. Ma anche quando saranno più grandi, lasci perdere il tampone fai da te, anche perché prima e meglio del tampone un’infezione streptococcica (e quindi l’indicazione all’antibiotico) può essere esclusa con certezza se la febbre si accompagna a sintomi da raffreddamento (rinorrea, starnuti, tosse). Con cordialità.

