Paura (ingiustificata) per il battito del feto

Sono a 15 settimane. Il battito rilevato oggi è 140 bpm mentre a 13 settimane era di 165 bpm. I valori sono normali? È sceso troppo? Grazie.



Buongiorno signora, il battito cardiaco fetale è normale quando è compreso tra 120 e 160 battiti per minuto. Comunque una singola rilevazione al di fuori di questi valori spesso non è un problema. Come noi, anche nei feti ci sono dei momenti di tachicardia e bradicardia senza alcun significato patologico. Se invece una accelerazione o una decelerazione del battito si dovesse protrarre nel tempo potrebbe esserci un problema. Immagino però che il collega che le ha fatto l’ecografia l’abbia rassicurata che tutto andava bene. Se così non fosse le avrebbe fissato un altro controllo: le ecografie vengono effettuate per affrontare la gravidanza con maggiore tranquillità, ma nel suo caso mi sembra che non la rassereni affatto sottoporsi a questi controlli, nonostante non emega nulla di anomalo né le venga detto che qualcosa non va. Quindi si fidi del suo ginecologo e si viva la gravidanza più serenamente. Cordiali saluti.

