Paura per il terzo cesareo

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 06/10/2025 Aggiornato il 06/10/2025

A volte per vincere i propri timori e le proprie ansie può bastare un libro dal contenuto confortante.

Una domanda di: Cassandra
Salve, sono incinta di 4 mesi e si avvicina il momento del parto (ancora un po' lontano), sono stata completamente terrorizzata dalla ginecologa dicendomi che il terzo cesareo può comportare problemi gravi e tutti i giorni dal famoso test positivo ho paura che ogni giorno che guardo i miei figli potrebbe essere l'ultimo. Vorrei arrivare al giorno del parto tranquilla e serena, sapendo che comunque tornerò a casa.. Non so più con chi parlarne ed ho una paura esagerata: come posso fare per affrontare tutto ciò e cercare di essere tranquilla? Non ho avuto problemi né al primo né al secondo di cesareo, sempre tutto preciso e liscio come l'olio ...



Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
mi dispiace davvero che la mia collega l'abbia terrorizzata in questo modo! Davvero, noi medici non ci rendiamo conto del peso che hanno certe nostre affermazioni sulla vita e sulla salute delle persone. Ultimamente, ho incontrato una mamma precesarizzata (3 cesarei pregressi) terrorizzata in vista del suo quarto cesareo e le ho consigliato un libro di un'ostetrica che stimo moltissimo. Si intitola "la gioia del parto" e mi pare che possa davvero fare al caso suo. Le allego il link con una recensione per "mettere la pulce nell'orecchio": https://lareviewdellostetrica.com/2017/12/29/recensione-libro-la-gioia-del-parto/. Per finire, o per iniziare dipende dai punti di vista, credo che davvero la persona più adatta con cui parlare di queste sue paure sia una brava ostetrica che possa farle compagnia sia ora in gravidanza e magari dopo il parto… Spero di aver risposto almeno in parte e di aver offerto una soluzione concreta alle sue paure, l'abbraccio a distanza e rimango a disposizione, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimba di tre anni con otiti ricorrenti: perché?

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

A volte è la particolare conformazione delle tube di Eustachio (i tubicini che collegano l'orecchio al naso) a favorire la ricorrenza delle otiti, tuttavia con la crescita tutto si risolve.   »

Benzodiazepine assunte per dormire nella 30ma settimana di gravidanza

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le benzodiazepine sarebbero proprio da evitare in gravidanza in quanto tendono a dare dipendenza farmacologica e crisi di astinenza sia alla mamma che al nascituro. Esiste a un farmaco migliore che agisce sullo stesso recettore delle benzodiazepine (quindi in modo analogo a Lorazepam) senza però dare...  »

Mestruazioni in ritardo e test di gravidanza negativo

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Una volta esclusa la gravidanza, un ritardo delle mestruazioni può essere "para-fisiologico" cioè non dovuto a nulla di particolarmente significativo. Ma se dovesse prolungarsi è opportuno un controllo ginecologico.   »

Bimbo di otto anni che dice parolacce: che fare?

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Le parolacce potrebbero essere un modo per attirare l'attenzione: nel caso in cui l'ipotesi fosse vera la strategia migliore per contenerle è l'indifferenza. Ci sono inoltre altre cose che è bene sapere sull'argomento.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 