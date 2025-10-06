Paura per il terzo cesareo

Una domanda di: Cassandra Salve, sono incinta di 4 mesi e si avvicina il momento del parto (ancora un po' lontano), sono stata completamente terrorizzata dalla ginecologa dicendomi che il terzo cesareo può comportare problemi gravi e tutti i giorni dal famoso test positivo ho paura che ogni giorno che guardo i miei figli potrebbe essere l'ultimo. Vorrei arrivare al giorno del parto tranquilla e serena, sapendo che comunque tornerò a casa.. Non so più con chi parlarne ed ho una paura esagerata: come posso fare per affrontare tutto ciò e cercare di essere tranquilla? Non ho avuto problemi né al primo né al secondo di cesareo, sempre tutto preciso e liscio come l'olio ...



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

mi dispiace davvero che la mia collega l'abbia terrorizzata in questo modo! Davvero, noi medici non ci rendiamo conto del peso che hanno certe nostre affermazioni sulla vita e sulla salute delle persone. Ultimamente, ho incontrato una mamma precesarizzata (3 cesarei pregressi) terrorizzata in vista del suo quarto cesareo e le ho consigliato un libro di un'ostetrica che stimo moltissimo. Si intitola "la gioia del parto" e mi pare che possa davvero fare al caso suo. Le allego il link con una recensione per "mettere la pulce nell'orecchio": https://lareviewdellostetrica.com/2017/12/29/recensione-libro-la-gioia-del-parto/. Per finire, o per iniziare dipende dai punti di vista, credo che davvero la persona più adatta con cui parlare di queste sue paure sia una brava ostetrica che possa farle compagnia sia ora in gravidanza e magari dopo il parto… Spero di aver risposto almeno in parte e di aver offerto una soluzione concreta alle sue paure, l'abbraccio a distanza e rimango a disposizione, cordialmente.



