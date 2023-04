Paura per la lunghezza del femore dell’embrione

Le curve di crescita del femore di solito vengono prese in considerazione dalla 14^ settimana, quindi in 12^ settimana la lunghezza del femore non è un dato particolarmente significativo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno, il test combinato valuta tanti aspetti fetali e la sola misura del femore non costituisce alcun campanello di allarme. Basti pensare che le curve di crescita del femore di solito partono dalla 14^ settimana, quindi nella settimana in cui lei ha fatto l’ecografia non vengono considerate significative. Aspetti quindi l’esito dell’esame prima di allarmarsi. Cordiali saluti.

Una domanda di: Emanuela Sono a 12+6 di amenorrea ma con ritardo di concepimento di una settimana circa. Oggi ho fatto la translucenza (TN) nucale ma senza aver fatto prima il prelievo che è stato fatto anche oggi perciò attendo riscontri ed è risultato tutto nella norma tranne la lunghezza del femore di 0,7 anziché 0,8. Il medico mi ha allarmata dicendo che il mio piccolo potrebbe avere una sindrome di Down secondo lei è possibile? La TN è 1,4. Non so come attendere l’esito dell’esame.

Gli Specialisti Rispondono

A differenza dell'isterosalpingografia tradizionale, la sonoisterosalpingografia non impiega i raggi X, ma gli ultrasuoni. Tuttavia prudenza vuole sia meglio effettuarla, come la tradizionale, entro massimo il 14° giorno del ciclo, per evitare il rischio che interferisca su un'eventuale gravidanza appena... »

Gli Specialisti Rispondono

Il pediatra curante può non prescrivere le indagini consigliate dal collega allergologo: può capitare, per esmepio, quando a suo avviso non era necessario un consulto specialistico. »

Gli Specialisti Rispondono

L'emocromatosi è una condizione che, una volta diagnosticata, si controlla con ottimi risultati, quindi non c'è ragione per rinunciare alla paternità nel caso in cui se ne sia portatori. »