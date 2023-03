Paura per la misura del “trigono”

Se il medico che effettua l'ecografia rileva qualcosa di anomalo, lo comunica: è una certezza che deve suggerire di non preoccuparsi quando dice che va tutto bene.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Anna, con il termine “trigono” si intende la misura del ventricolo cerebrale posteriore che è una struttura posta all’interno della testa del feto. La misura è considerata normale fino a 10 mm. Da quanto mi scrive, nel suo caso la misura è 10,3 mm quindi nei limiti di norma. Se il medico che le ha fatto l’ecografia avesse osservato qualche cosa di anomalo, glielo avrebbe detto quindi stia tranquilla, non lo avrebbe tenuto nascosto. Se ha dei dubbi, l’unico modo per avere informazioni più precise è riparlarne con il medico che le ha fatto l’ecografia. Spero di essere stata utile.

Gli Specialisti Rispondono

