Paura per le beta che aumentano di poco

Una domanda di: Zajra

Salve, la mia ultima mestruazione è stata il 29 agosto, ovulazione 8 settembre. Il 24 settembre test di gravidanza positivo, il 28 settembre prime beta 671, 4 ottobre seconde beta 1353, 6 ottobre terze beta 1560. La ginecologa non si è pronunciata ma ha voluto vedermi subito e contro tutte le mie ormai perse speranze abbiamo visto camera gestazionale sacco vitellino e embrioncino di 1,5 mm con attività cardiaca presente. Rimango con i piedi per terra ma l’ecografia un po’ mi ha rincuorata: secondo lei queste beta così lente preannunciato che ci sarà sicuro un aborto o posso in parte sperare che la gravidanza proceda? Grazie per la disponibilità.



Cara signora, le beta stanno aumentando (e questo è un buon segno), mentre il ritmo con cui lo stanno facendo non ha valore predittivo, ovvero nulla ci dice su come evolverà la gravidanza. Il dato ecografico è inequivolcabile: è perfetto. Lei può sperare certamente in una gravidanza normale, che evolva regolarmente e si concluda in modo felice, mettendo in conto tutti i rischi e le incognite di ogni altra gravidanza. Né più né meno. Direi quindi di attendere con fiducia il prossimo controllo. Le auguro di cuore che tutto vada per il meglio, mi tenga aggiornato.

