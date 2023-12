Paura per quanto rilevato dall’apparecchietto che fa sentire il battito del feto

Una domanda di: Speranza

Buongiorno sono, in teoria a 13+5 ma martedì la mia bimba risultava dal CRL (61.5mm) essere 6 giorni indietro (con PMA non è un problema?). Abbiamo visto i vari organi e tutto è al posto giusto. Ho l’apparecchietto per sentire il cuore del feto e ogni tanto lo uso ma a volte mi sono accorta che il battito risulta sui 150/155 quando fino a circa una settimana fa invece arrivava o superava i 160. Ma va bene o è un problema?



Cara signora, il battito fetale normale è tre 130 e 160, quindi non capisco la ragione della sua preoccupazione. Per quanto riguarda l’apparecchietto per uso domestico che rileva il battito cardiaco del feto non lo considero uno strumento da consigliare, soprattutto alle future mamme ansiose che spesso vengono tutt’altro che tranquillizzate dal suo impiego, come lei infatti dimostra con questa sua lettera. Può infatti accadere che il cuore non si senta subito (per via della posizione assunta dal bambino) oppue appunto che ci si spaventi per la conta dei battiti (come nel suo caso) quando invece non ce ne sarebbe motivo. Il mio parere è quello di aspettare con pazienza di avvertire i movimenti del bambino per poi affidarsi a questi per essere sicure che tutto va bene. È solo un’opinione, comunque, poi ciascuna donna è ovviamente libera di fare quel che più crede.

