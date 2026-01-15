Paura per un’asimmetria dei ventricoli cerebrali

Una domanda di: Antonia

Salve ho fatto la strutturale a 5 mesi tutto bene unica cosa da tenere sotto osservazione mi ha detto il ginecologo è il trigono cerebrale che a destra è più grande del sinistro uno è 8.07 e l'altro è 6,67 circa ,adesso non ricordo bene, mi ha detto che sono nella norma ma da tenere sotto controllo: ho troppa paura che possa succedere qualcosa ...